Двое российских туристов погибли и еще пять человек пострадали в ДТП в чилийском регионе Магальянес. О случившемся сообщает РЕН ТВ со ссылкой на BioBioChile.

По данным издания, серьезная авария произошла на трассе 9 Norte по направлению к Пуэрто-Наталес. По предварительной информации, россияне ехали в автобусе, который столкнулся с грузовым автомобилем.

От сильного удара погибли мужчина и женщина. Травмы получили водитель автобуса, его сопровождающий, двое туристов и водитель грузовика — всего пять человек.

На месте работают правоохранители, полиция координирует действия с МИДом Чили. Тела погибших передадут родственникам.

Ранее, 21 ноября, в Омской области легковой автомобиль столкнулся с большегрузом. Жертвами стали ребенок и двое взрослых, еще один ребенок пострадал.