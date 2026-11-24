На въезде в Тайшет со стороны Красноярска, в районе Тайшетки, 24 ноября столкнулись три автомобиля. Об этом пишет « Тайшет24 ». Обстоятельства аварии выясняет Госавтоинспекция.

По предварительным данным, грузовик Mercedes с полуприцепом ехал в сторону города. Водитель не учел погодные условия и состояние дорожного покрытия, из-за чего полуприцеп занесло. Он задел стоявшие у края проезжей части легковой автомобиль и «Газель». С платформы сорвалась перевозимая плита и упала на обочину. Пострадавших нет.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Им предстоит установить причины заноса и выяснить, соблюдались ли требования к размещению и креплению груза. В ведомстве напомнили водителям о необходимости выбирать скорость с учетом дороги и погоды, соблюдать дистанцию и боковой интервал, избегать резких маневров. Особую осторожность, отметили в Госавтоинспекции, следует проявлять водителям большегрузов.