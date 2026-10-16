Воспитателя избили в российском социальном учреждении

Нижегородского воспитателя избили на рабочем месте

Безопасность

Инцидент произошел в Нижнем Новгороде: 27-летний воспитатель ГБУ «Дом социального обслуживания для детей и молодых взрослых „Надежда“ подвергся нападению прямо на рабочем месте. Об этом сообщает ИА „Время Н“ Гострудинспекция по Нижегородской области.

По данным ведомства, происшествие случилось 13 октября. Мужчину избил его знакомый. Согласно медицинской справке, воспитатель получил легкие производственные травмы.

Работодатель обязан самостоятельно провести расследование несчастного случая на производстве.

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