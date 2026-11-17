В районе села Ягуново Кемеровской области, по предварительной информации, упал самолет. Губернатор Илья Середюк в соцсетях подтвердил, что в регионе «произошло авиационное происшествие».

На месте ЧП работают пожарные и полиция. Глава региона направился туда лично, чтобы разобраться в ситуации. Подробности инцидента и данные о пострадавших в настоящий момент уточняются.

В то же время Baza пишет, то в районе села упал самолет и есть как минимум трое погибших. Эта информация пока не имеет официального подтверждения. Жители Ягуново рассказали, что видели яркий огненный след в небе и также склоняются к тому, что речь о падении воздушного судна.

SHOT указал, что речь про крушение Ан-12.