Амулеты, веники и глаза от сглаза: что не должно висеть в доме верующего?

Священник Русской православной церкви Михаил Самохин перечислил вещи, которым не место в доме православного верующего, чтобы не впускать в жилище грех. Об этом сообщает mk.ru . Строгих канонов по обустройству быта нет, однако священнослужитель выделил несколько опасных категорий предметов.

В первую очередь он отнес к ним все, что связано с оккультизмом, эзотерикой и язычеством: учебники по магии, амулеты, обереги, суеверные декоративные веники и изображения «защитных» глаз от сглаза. По мнению Самохина, такая символика подрывает истинную веру. Также он предостерег от хранения книг и изображений, способных подтолкнуть человека к греховным мыслям и поступкам.

Вместо сомнительных талисманов священник призвал наполнять жилье христианскими символами — иконами и крестами. Самохин подчеркнул, что дом верующего должен быть территорией молитвы, любви и милосердия, а не складом суеверий.