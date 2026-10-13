Амулеты, веники и глаза от сглаза: что не должно висеть в доме верующего?

Священник Самохин: амулеты и обереги подрывают христианскую веру

Общество

Священник Русской православной церкви Михаил Самохин перечислил вещи, которым не место в доме православного верующего, чтобы не впускать в жилище грех. Об этом сообщает mk.ru. Строгих канонов по обустройству быта нет, однако священнослужитель выделил несколько опасных категорий предметов.

В первую очередь он отнес к ним все, что связано с оккультизмом, эзотерикой и язычеством: учебники по магии, амулеты, обереги, суеверные декоративные веники и изображения «защитных» глаз от сглаза. По мнению Самохина, такая символика подрывает истинную веру. Также он предостерег от хранения книг и изображений, способных подтолкнуть человека к греховным мыслям и поступкам.

Вместо сомнительных талисманов священник призвал наполнять жилье христианскими символами — иконами и крестами. Самохин подчеркнул, что дом верующего должен быть территорией молитвы, любви и милосердия, а не складом суеверий.

Читайте также

УАЗ прибавил в цене 80 тысяч рублей: какие модели подорожали сильнее

До 100 походов в туалет в день: британец рассказал о жизни с болезнью Крона

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Сахар на грани: терапевт из Подмосковья объяснила, как не перешагнуть черту диабета

Коммуналка в российском регионе прибавила 15%: жителей спас местный бюджет

Коммуналка в российском регионе прибавила 15%: жителей спас местный бюджет

Луна «сотрет» Плеяды с неба: когда смотреть на необычное явление

Аэропорт Ижевска сменил руководителя: запись появилась в ЕГРЮЛ 9 октября

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

Система «антиветер»: в Роскачестве рассказали, как продлить срок службы зонта

В рамках проекта Знание. Лекторий жителям расскажут о работе соцсетей

В рамках проекта Знание. Лекторий жителям расскажут о работе соцсетей

«Медведи выходят к людям»: в Забайкалье ввели режим повышенной готовности

«Медведи выходят к людям»: в Забайкалье ввели режим повышенной готовности

Домашняя кофейня становится привычкой: сколько москвичи готовы вложить в оборудование

Врач развеяла миф о вреде фруктов при диабете и скачках сахара

Врач развеяла миф о вреде фруктов при диабете и скачках сахара

Святая вода дома: в Троице-Сергиевой лавре назвали главные правила

Добавьте mosregtoday.ru в избранное