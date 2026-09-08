Андреасян ответил на слухи о переносе «Дюны» и «Мстителей» ради «Зимы в Простоквашино»: «Поверьте мне»

Режиссер Сарик Андреасян опроверг обвинения в том, что ради его фильма «Зима в Простоквашино» переносят премьеры третьей части «Дюны» и «Мстителей: Доктор Дум». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Андреасяна, его компания не просит двигать чужие премьеры, а собственная картина выходит раньше и рассчитана на другую аудиторию. Режиссер подчеркнул, что ради него никто не будет суетиться и передвигать ни «Мстителей», ни «Дюну». Он также напомнил, что зарубежные фильмы выходят в России неофициально.