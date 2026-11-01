Белые плюс бурые: почему гибриды медведей оказались опаснее для человека

Гибриды белого и бурого медведей могут быть более опасны для человека. Об этом РИА Новости предупредил биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, ареалы обитания медведей сместились: белые стали жить южнее, а бурые — севернее, из-за чего начали появляться гибриды с большей склонностью к хищничеству. Главную угрозу биолог связал с пищевыми инстинктами, унаследованными от полярных предков.

Сафонов уточнил, что гибриды белого и бурого медведей выявлены, в частности, на острове Кунашир в Сахалинской области. Причину их появления он связал с древним взаимодействием видов: во время ледникового периода море стояло ниже, а ледники охватывали обширные территории, поэтому области обитания белых и бурых медведей соприкасались намного шире, чем сейчас. В итоге гены белого медведя вошли в кунаширскую популяцию бурых и не исчезли до сегодняшнего дня.

На севере аналогичный процесс наблюдается и теперь, однако там встречи происходят естественно: белые медведи выходят на землю, а бурые — в тундру. Такие случаи отмечают на Чукотке и на побережье Якутии, отметил биолог. Таким образом, по его словам, смешение видов создает новую угрозу, связанную с поведением гибридов.