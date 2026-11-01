Белые плюс бурые: почему гибриды медведей оказались опаснее для человека

Биолог Сафонов: гибриды белого и бурого медведей на Кунашире опаснее для людей

Общество

Гибриды белого и бурого медведей могут быть более опасны для человека. Об этом РИА Новости предупредил биолог Дмитрий Сафонов. По его словам, ареалы обитания медведей сместились: белые стали жить южнее, а бурые — севернее, из-за чего начали появляться гибриды с большей склонностью к хищничеству. Главную угрозу биолог связал с пищевыми инстинктами, унаследованными от полярных предков.

Сафонов уточнил, что гибриды белого и бурого медведей выявлены, в частности, на острове Кунашир в Сахалинской области. Причину их появления он связал с древним взаимодействием видов: во время ледникового периода море стояло ниже, а ледники охватывали обширные территории, поэтому области обитания белых и бурых медведей соприкасались намного шире, чем сейчас. В итоге гены белого медведя вошли в кунаширскую популяцию бурых и не исчезли до сегодняшнего дня.

На севере аналогичный процесс наблюдается и теперь, однако там встречи происходят естественно: белые медведи выходят на землю, а бурые — в тундру. Такие случаи отмечают на Чукотке и на побережье Якутии, отметил биолог. Таким образом, по его словам, смешение видов создает новую угрозу, связанную с поведением гибридов.

Читайте также

Минус 70 тысяч: АВТОСТАТ о падении цен на кроссовер Soueast S06

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Россельхознадзор поймал аграриев на грубых нарушениях с химикатами

Роковой стык с Итальяно: как Даниил Худяков получил тяжелейшую травму

Соискателям хотят упростить поиск работы с помощью цифровых сервисов

Соискателям хотят упростить поиск работы с помощью цифровых сервисов

Льготный автокредит: Названы категории граждан с правом на скидки до 40%

Трагедия в семье: рэпер и активист Миша Маваши ушел из жизни в возрасте 41 года

iPhone 18 Pro Max украли из багажа россиянки по пути на Мальдивы

iPhone 18 Pro Max украли из багажа россиянки по пути на Мальдивы

Опухоли мозга и уха: главный онколог Минздрава раскрыл редкие формы рака

В центре Москвы возможны ограничения мобильного интернета

Первой выпала «Звезда»: как привлечь любовь и мир в семью — расклад таролога на 4 ноября

Первой выпала «Звезда»: как привлечь любовь и мир в семью — расклад таролога на 4 ноября

В «Единой России» хотят добиться решения проблемы со списанием долгов участников СВО

В «Единой России» хотят добиться решения проблемы со списанием долгов участников СВО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Мужчины убили подростка на охоте и избежали СИЗО

Добавьте mosregtoday.ru в избранное