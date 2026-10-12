Черная магия или скорбь? Священник Кречетов о запрете общения с покойными

Священник Кречетов: общение с умершими относится к черной магии и опасны

Общество

Священник Ульян Кречетов объяснил, почему православным верующим не следует пытаться общаться с душами умерших родственников на кладбище. По его словам, такие попытки относятся к практикам черной магии и опасны для души. Об этом сообщает Дзен-канал «Святые места».

В РПЦ подчеркивают, что прямое общение с покойными невозможно. Священнослужители предупреждают: человек, переживающий утрату, особенно уязвим. В надежде услышать ответ «с того света» он рискует попасть под дурное духовное влияние. Все, что противоречит Богу и выходит за рамки христианского отношения к смерти, считается опасным. Поэтому верующим не советуют превращать посещение кладбища в беседу с умершим. Иногда скорбящие начинают приходить слишком часто, рассказывать у могилы о прошедшем дне или вести себя так, будто умерший рядом в прежнем земном смысле. Церковь этого не одобряет.

Несмотря на тяжесть потери, близким рекомендуют смирение. Вместо разговоров с усопшим советуют молиться о его душе, особенно в первые сорок дней после смерти. Верующим напоминают о традиции ставить свечу за упокой. Именно молитва, а не попытки личного общения, является правильной формой помощи душе покойного. Священнослужители подчеркивают: в земле остается только тело, душа уже вне земной жизни.

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