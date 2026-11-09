Десять баллов и такси дороже ₽1000: как внезапный снег парализовал Тюмень

72.RU: в Тюмени появились десятибалльные пробки из-за снега и подорожало такси

Общество

В Тюмени 9 ноября дороги сковали десятибалльные пробки — причиной стал внезапно обрушившийся снег. Заторы фиксирует сервис 2ГИС. По его данным, загружены магистрали в разных частях города: водители стоят на Московском, Червишевском, Салаирском, Ирбитском, Старотобольском и Тобольском трактах, а также на объездной дороге, в заречной части, в центре, на развязках и мостах, передает 72.RU.

На этом фоне выросли цены на такси: приложение отмечает ажиотажный спрос, поэтому поездка, например, из отдаленных районов в центр обойдется заметно дороже обычного. В ряде случаев агрегатор выставляет цену выше ₽1000, а из-за заторов увеличивается и время в пути. Снег в Тюмени выпал минувшей ночью довольно неожиданно — сообщений о нем не было. Таким образом, по данным сервиса, город столкнулся сразу с двумя последствиями непогоды: транспортным коллапсом и резким подорожанием поездок.

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