Переход на российские АСУ ТП могут оплатить сообща: что придумали производители и банки

Минпромторг поддержал идею частичной компенсации затрат на внедрение отечественных автоматизированных систем управления технологическими процессами. По мнению ведомства, такой механизм может ускорить переход предприятий на российские решения, пишут Ведомости.

О позиции министерства рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак. Он отметил, что любые меры, способствующие расширению присутствия отечественных разработок на рынке, заслуживают поддержки.

Параллельно производители и банки обсуждают схему совместного финансирования проектов по внедрению российских АСУ ТП. Об этом на международном промышленно-энергетическом форуме TNF сообщил технический директор Positive Technologies Ильяс Киреев.

Предполагается, что софинансирование позволит снизить финансовую нагрузку на предприятия, для которых переход на новые системы требует значительных затрат.

По словам Шпака, предоставление скидок на начальном этапе может помочь отечественным разработчикам занять необходимую долю рынка. В дальнейшем, после формирования устойчивого объема продаж, компании смогут выйти на приемлемый уровень прибыли.

В Минпромторге также связывают такой подход с развитием решений на базе открытой архитектуры, которые предполагается разрабатывать, производить и внедрять в российских компаниях.