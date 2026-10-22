Экс-следователь СКР призвала наказать Крида за мерч с отсылкой к «Иди и смотри»

Экс-следователь СКР Герлах: поступок Крида с мерчем «Иди и смотри» отвратителен

Общество

Экс-следователь СКР Екатерина Герлах потребовала реакции на мерч рэпера Егора Крида с отсылкой к фильму «Иди и смотри». В беседе с «Абзацем» она назвала поступок артиста отвратительным и сравнила его с надругательством над памятью жертв Великой Отечественной войны. По словам Герлах, ее возмущение разделяют многие россияне, а ситуация требует ответа со стороны властей и правоохранительных органов.

Герлах заявила, что для нее этот случай сопоставим с выходкой блогерши, глумившейся над памятником «Родина-мать». Она подчеркнула, что некоторые события и символы требуют особого уважения, поскольку связаны с трагическими страницами истории народа. Использование изображения советских граждан, сгорающих заживо от рук фашистов, в качестве элемента одежды для развлекательного ролика она считает недопустимым.

Герлах провела параллель с другими случаями неуважения к памяти умерших и назвала подобные действия осквернением. По ее мнению, представители власти должны объяснить артисту недопустимость такого поведения, если он сам этого не понимает. С юридической точки зрения ситуация может получить продолжение, если правоохранительные органы сочтут ее позицию обоснованной. Герлах напомнила, что осквернение памятников карается по УК РФ, и выразила интерес, каким будет решение ее бывших коллег. Если они разделят ее точку зрения, получится интересный прецедент; если нет, она намерена обжаловать решение в вышестоящих органах.

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