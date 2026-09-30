Европейское пиво исчезает с полок? Цены могут взлететь до ₽5 тысяч за бутылку

Экономист Миролюбов: европейское пиво подорожает на 10–20%

Общество

Кратное повышение ввозных пошлин приведет к сокращению ассортимента европейского пива в России и росту цен на массовый импорт на 10–20%. Такой прогноз «Абзацу» дал экономист Денис Миролюбов. По его словам, из-за новых издержек с рынка уйдут некоторые марки.

Миролюбов отметил, что ассортимент европейского пива заметно сократится, прежде всего за счет небольших нишевых марок, которым станет невыгодно работать на российском рынке. Он ориентируется на рост цен примерно на 10–20% для массового импорта при сохранении текущих логистических условий.

Полностью европейское пиво не исчезнет — останутся альтернативные каналы ввоза. Однако удорожание импорта и усложнение логистики превратят эксклюзивные сорта в коллекционный товар, недоступный массовому потребителю. Миролюбов добавил, что редкое импортное и крафтовое пиво уже может стоить несколько тысяч ₽ за бутылку. При дальнейшем удорожании логистики отдельные позиции способны доходить до ₽3–5 тысяч и выше, но это будет скорее коллекционный товар, а не показатель средней стоимости европейского пива.

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