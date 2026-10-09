Голодные медвежата вышли к ремплощадке в Ивделе: что известно?

В Ивделе два голодных медвежонка пришли к ремонтной площадке карьерной техники. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на очевидцев. По их словам, животных заметили ночью, и они приходили еще несколько раз. Собеседник издания усомнился, что это детеныши медведя, убитого ранее на стоянке, поскольку расстояние до нее составляет около 50 километров.