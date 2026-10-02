Грибок, бородавки и кишечные инфекции: что реально можно подхватить в общественном туалете

Врач-гинеколог Кристина Кондрашкина в беседе с Life.ru заявила, что общественный туалет и бассейн не представляют реальной угрозы заражения ИППП при соблюдении санитарных норм. По ее словам, возбудители сифилиса, гонореи, хламидиоза и ВИЧ плохо выживают вне организма человека.

«При соблюдении санитарных норм бассейн и общественный туалет не представляют реальной угрозы заражения ИППП. Их настоящие риски — грибок, бородавки и кишечные инфекции — предотвращаются обычной гигиеной. Половые инфекции передаются через близкий контакт людей, часто от тех, кто не знает о своем носительстве», — сказала эксперт.

Кондрашкина отметила, что гепатит B и C, а также ВИЧ могут передаваться через бритвы, маникюрные инструменты и зубные щетки, если на них остались следы крови и есть микропорезы. В редких случаях использование влажных полотенец и мочалок связывают с заражением трихомониазом и контагиозным моллюском.