Грибы фонили: в Домодедово нашли партию сушеных белых грибов с цезием-137

ФТС: в Домодедово таможенники нашли партию сушеных грибов с радиацией

Общество

В Домодедово таможенники обнаружили партию сушеных белых грибов весом 31 кг с повышенным уровнем радиации. Коробку нашли у 32-летнего иностранца, направлявшегося в Узбекистан. Об этом сообщает ФТС.

Коробка сработала на стационарную систему обнаружения делящихся и радиоактивных материалов «Янтарь», установленную в зоне комплектации багажа. При досмотре инспекторы нашли внутри заводскую упаковку российского производства с сушеными грибами. Измерения переносным радиометром-спектрометром показали, что радиационный фон содержимого более чем в 10 раз превышает естественный уровень. Первичная проверка также выявила в грибах радиоактивный изотоп цезий-137. Таможенники передали информацию в Роспотребнадзор.

По решению ведомства партию признали радиоактивными отходами, которые необходимо захоронить в установленном порядке. Производителю выдали предписание об устранении нарушений и разработали программу мер по предотвращению возможного вреда. Действие декларации о соответствии ЕАЭС на продукцию «Гриб белый сушеный» прекращено, выпуск товара по этому документу и его дальнейшая реализация приостановлены.

Цезий-137 — искусственный радиоактивный изотоп, образующийся при делении ядер урана и плутония. Он может попадать в окружающую среду в результате ядерных испытаний и аварий на атомных объектах. Период полураспада составляет около 30 лет. Попадание радионуклида в организм опасно для здоровья, а длительное воздействие повышает риск онкологических заболеваний.

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