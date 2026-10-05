Ходите неправильно? Физиотерапевты рассказали, как не убить колени

TechInsider⁠: физиотерапевты назвали 5 ошибок при ходьбе, которые вредят коленям

Общество

Ходьба полезна для сердца и суставов, но ошибки в технике, резкий рост нагрузки и неподходящая обувь увеличивают напряжение в коленях. Об этом предупреждают физиотерапевты. Одна из главных ошибок — слишком быстрое увеличение дистанции. Доцент Университета Аркадия Брайан Эккенроде советует не наращивать недельный километраж более чем на 10%, передает TechInsider⁠.

Слишком длинные шаги тоже вредны: стопа приземляется далеко впереди центра тяжести, что усиливает боль в коленях. Физиотерапевт Карена Ву рекомендует сохранять естественный шаг: приземляться на пятку, перекатывать стопу и отталкиваться носком.

Неправильная походка — неравномерное распределение веса или перенос на носки — перегружает коленный сустав. Хиропрактик Роданте Сабалья советует проверить износ подошвы и выполнять боковые шаги с эластичной лентой. При спуске квадрицепсы работают в 2,5–3 раза интенсивнее, поэтому стоит сокращать шаг и слегка наклоняться вперед. Треккинговые палки снижают нагрузку на колени на 12–25%. Неподходящая обувь тоже вредит: слишком мягкая подошва ухудшает стабильность, слишком тонкая не гасит удары. Физиотерапевт Джеймс Брудер советует выбирать обувь под поверхность. Если боль в суставах держится дольше недели, превышает 5 баллов или мешает активности, нужно обратиться к врачу, напоминает Ким Даллара.

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