«Я русский мужик нефильтрованный»: профессор Глущенко попросил SHAMAN изменить текст песни

Профессор Международной академии трезвости Анатолий Глущенко заявил « Абзацу », что певцу SHAMAN стоит изменить часть слов в новом треке «Я русский мужик». По его мнению, текст местами содержит деструктивные установки и скрытую популяризацию алкоголя.

Глущенко обратил внимание на строки о выдуманных персонажах Надежде Квасовне и Любови Пивасовне, которые вызывают неоднозначную реакцию. Он считает, что выражения вроде «Я русский мужик нефильтрованный» категорически недопустимо транслировать в песнях, поскольку при создании стереотипов поведения все слова имеют огромный смысл.

Общественник отметил, что SHAMAN поет классно и поднимает патриотический настрой. Однако, по словам Глущенко, на кухне артист может говорить что угодно, а на публике подобные ляпы недопустимы. Прямого закона, чтобы наказать за скрытые призывы или метафоры с алкоголем, нет, и общественное мнение к этому пока не готово. Поэтому остается только попросить певца поменять эти слова в тексте, пояснил профессор.