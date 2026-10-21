Кошка бросается на ноги? Ветеринар Сиротина объяснила, когда это сигнал боли
Ветеринар Сиротина: кошка может бросаться на ноги из-за боли
Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с «Москвой 24» заявила, что кошка может бросаться на ноги из-за боли. По её словам, речь идёт о ситуации, когда воспитанное животное впервые начинает так себя вести. Такие поведенческие аномалии часто возникают, когда питомец пытается привлечь внимание из-за эмоционального или физиологического дискомфорта.
Владельцам важно понаблюдать за животным и понять, в чём дело, — вполне возможно, кошке больно. Сиротина отметила, что причина может быть и в стрессе. Поэтому она советует проанализировать, были ли в последнее время в жизни питомца значительные перемены.