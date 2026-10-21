Кошка бросается на ноги? Ветеринар Сиротина объяснила, когда это сигнал боли

Ветеринар Сиротина: кошка может бросаться на ноги из-за боли

Общество

Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с «Москвой 24» заявила, что кошка может бросаться на ноги из-за боли. По её словам, речь идёт о ситуации, когда воспитанное животное впервые начинает так себя вести. Такие поведенческие аномалии часто возникают, когда питомец пытается привлечь внимание из-за эмоционального или физиологического дискомфорта.

Владельцам важно понаблюдать за животным и понять, в чём дело, — вполне возможно, кошке больно. Сиротина отметила, что причина может быть и в стрессе. Поэтому она советует проанализировать, были ли в последнее время в жизни питомца значительные перемены.

Читайте также

Балашиха-3 в шоке: темнокожий мужчина разделся и устроил разврат у школы

Балашиха-3 в шоке: темнокожий мужчина разделся и устроил разврат у школы

Найдена семейной парой: мать сбежавшей шахматистки рассказала о здоровье дочери

Тошнит после шашлыка или торта: врач назвала орган, который первым подает сигнал тревоги

Тошнит после шашлыка или торта: врач назвала орган, который первым подает сигнал тревоги

До метро «Физтех» и МЦД: где в Подмосковье пойдут 6 новых автобусов

Жители Шилыково под Иваново остались без автобуса, который позволял добираться до райцентра

Нарушения были, но дело закрыли: родители доказывают вину медиков в гибели младенца

Нарушения были, но дело закрыли: родители доказывают вину медиков в гибели младенца

Воспитателя отправили в СИЗО за жестокое избиение детей

Воспитателя отправили в СИЗО за жестокое избиение детей

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

Ловушка в игровом чате: как вербовщики превращают детей в исполнителей диверсий

ЦППК модернизировала турникеты на станции Щербинка МЦД-2

ЦППК модернизировала турникеты на станции Щербинка МЦД-2

Подпись Абрамовой: в Удмуртии окончательно утвердили пятилетний мораторий на электронные сигареты

Доклад Дрозденко: как Ленобласть справляется с последствиями атаки БПЛА

Стресс после налета: как волонтеры Красного Креста спасают детей и взрослых в Ленобласти

Добавьте mosregtoday.ru в избранное