Кошка бросается на ноги? Ветеринар Сиротина объяснила, когда это сигнал боли

Ветеринар Ангелина Сиротина в беседе с «Москвой 24» заявила, что кошка может бросаться на ноги из-за боли. По её словам, речь идёт о ситуации, когда воспитанное животное впервые начинает так себя вести. Такие поведенческие аномалии часто возникают, когда питомец пытается привлечь внимание из-за эмоционального или физиологического дискомфорта.