«Красный прилив» на Пхукете: почему власти запретили купаться у мыса Лаем Панва и чем опасны водоросли Alexandrium
The Thaiger: море на пляжах Пхукета стало красным, туристам запретили купаться
На популярном курорте Пхукет зафиксировано природное явление, известное как «красный прилив». Как сообщает таиландское издание The Thaiger со ссылкой на Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR), участок воды протяженностью около 150 метров у мыса Лаем Панва окрасился в красно-коричневый цвет из-за вспышки микроводорослей рода Alexandrium. Власти настоятельно рекомендовали туристам и местным жителям воздержаться от купания в этой зоне.
Лабораторные анализы, проведенные 15 ноября, показали аномально высокую температуру воды (32,4–32,9°C) при нормальном уровне кислотности и кислорода. Морской эколог доктор Тхон Тхамронгнавасават объяснил, что цветение планктона спровоцировано жарой, слабым течением и попаданием органических стоков в море. В отличие от безвредных зеленых водорослей, динофлагелляты Alexandrium могут вырабатывать опасные сакситоксины.
Эксперт предупредил, что контакт с такой водой вызывает раздражение кожи и глаз, а употребление моллюсков, выловленных в зоне цветения, грозит тяжелым паралитическим отравлением, так как термическая обработка не разрушает яд. При этом официальные лица подчеркнули, что инцидент носит локальный характер: основные туристические пляжи западного побережья (Патонг, Карон, Ката и другие) работают в штатном режиме, вода там прозрачна и безопасна. Туристам советуют избегать только окрашенных участков и временно отказаться от покупки диких устриц и мидий на рынках южной части острова.