На популярном курорте Пхукет зафиксировано природное явление, известное как «красный прилив». Как сообщает таиландское издание The Thaiger со ссылкой на Департамент морских и прибрежных ресурсов ⁦(DMCR)⁩, участок воды протяженностью около 150 метров у мыса Лаем Панва окрасился в красно-коричневый цвет из-за вспышки микроводорослей рода Alexandrium. Власти настоятельно рекомендовали туристам и местным жителям воздержаться от купания в этой зоне.

Лабораторные анализы, проведенные 15 ноября, показали аномально высокую температуру воды ⁦(32,4–32,9°C)⁩ при нормальном уровне кислотности и кислорода. Морской эколог доктор Тхон Тхамронгнавасават объяснил, что цветение планктона спровоцировано жарой, слабым течением и попаданием органических стоков в море. В отличие от безвредных зеленых водорослей, динофлагелляты Alexandrium могут вырабатывать опасные сакситоксины.

Эксперт предупредил, что контакт с такой водой вызывает раздражение кожи и глаз, а употребление моллюсков, выловленных в зоне цветения, грозит тяжелым паралитическим отравлением, так как термическая обработка не разрушает яд. При этом официальные лица подчеркнули, что инцидент носит локальный характер: основные туристические пляжи западного побережья (Патонг, Карон, Ката и другие) работают в штатном режиме, вода там прозрачна и безопасна. Туристам советуют избегать только окрашенных участков и временно отказаться от покупки диких устриц и мидий на рынках южной части острова.