Кредитная амнистия, ипотека вместо рассрочки и паспорт на 50-м месте: что изменится для россиян?

В Госдуме предложили кредитную амнистию для граждан с большими долгами, Минстрой и ЦБ разрешат переводить рассрочку за жилье в ипотеку без учета задолженности, разрыв между заявленными и фактическими ценами на новостройки достиг 15,5%, ФНС собрала вчетверо больше с крупнейших компаний, а российский паспорт опустился на 50-е место в рейтинге Henley & Partners.

Законопроект о кредитной амнистии разработали депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, сообщают «Известия». Документ коснется граждан, которые не могут самостоятельно погасить крупные долги. Одновременно Минстрой совместно с ЦБ подготовил новую версию законопроекта о продаже квартир в рассрочку: россияне смогут переходить от рассрочки к ипотеке без учета долга перед застройщиком. Девелоперов обяжут раскрывать разницу между ценой жилья при рассрочке и при единовременной оплате, а в договоре указывать количество, размер и сроки платежей.

По данным СберИндекса, в сентябре 2026 года квадратный метр в новостройках в объявлениях стоил в среднем ₽224 тыс., а в реальных сделках — ₽194 тыс. Разрыв достиг 15,5%. С начала года цены в объявлениях выросли на 11%, в сделках — лишь на 5%.

ФНС за семь месяцев 2026 года собрала ₽91 млрд с крупнейших компаний по итогам контрольно-аналитической работы — на 337% больше, чем годом ранее. В рейтинге Henley & Partners российский паспорт занял 50-е место, потеряв четыре позиции с января. Лидирует Сингапур с 193 направлениями без визы.