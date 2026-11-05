«Кто лучше выучился, тот лучше и делает»: повар развеял миф о мужском превосходстве в жарке мяса

Шеф-повар Малышев: миф о мужском превосходстве в жарке мяса не верен

Общество

Миф о том, что мужчины готовят мясо лучше женщин, мог возникнуть из-за общих представлений о брутальности и ассоциаций этого продукта с огнем и мангалом. Такое предположение в беседе с «Абзацем» высказал шеф-повар Григорий Малышев. По его словам, результат на самом деле не зависит от пола кулинара.

Малышев объяснил, что существуют устойчивые представления про брутальность, мясо, огонь и мангал: если «какой-то брутал» жарит мясо, он лучше смотрится, а кто лучше смотрится, тот как будто бы лучше и готовит. Здесь работает тот же стереотип, что и представление о поваре, который должен быть толстым и с бородой. Специалист подчеркнул, что не имеет значения, кто готовит мясо — мужчина или женщина, потому что это несложно: кто лучше выучился, тот лучше и делает.

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