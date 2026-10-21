Лист бумаги против сырости: раскрыт простой тест на влажность в квартире

Клинер Юсупов: влажность выше 60% — сигнал покупать осушитель

Общество

Запах сырости в квартире — проблема, знакомая многим. Основатель и руководитель клининговой компании CleanON Никита Юсупов рассказал журналисту VSE42.RU, с чего начать борьбу с ним. Главное правило, по словам эксперта, — не маскировать проблему, а найти ее источник.

В первую очередь специалист советует проверить три подозрительных места: резиновую манжету стиральной машины, сифон под раковиной и вентиляцию. Застоявшийся воздух и микроскопические протечки часто дают именно тот самый затхлый запах. Проверить тягу можно подручными средствами — достаточно поднести лист бумаги к вентиляционной решетке. Если его не притягивает потоком воздуха, вентиляцию пора проверять всерьез.

Иногда источник прячется там, где его совсем не ждешь. Например, плесень может обосноваться за шкафом, придвинутым к холодной наружной стене. Поэтому эксперт рекомендует осмотреть и труднодоступные участки — особенно если запах никуда не исчезает даже после тщательной уборки. Освежитель воздуха в такой ситуации, по словам Юсупова, лишь замаскирует проблему, но не решит ее.

Для контроля ситуации специалист советует обзавестись простым гигрометром. По его словам, согласно ГОСТ 30494-2011 оптимальная влажность в отопительный сезон составляет 30–45%. Если же показатель стабильно держится выше 60%, без осушителя воздуха не обойтись. Только комплексный подход — поиск источника, проверка вентиляции и контроль влажности — поможет навсегда забыть о затхлом запахе в доме.

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