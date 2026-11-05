Лось искупался в Быковом болоте: спасатели помогли животному выбраться из пруда в Зеленограде
«Москва»: спасатели помогли лосю выбраться из пруда Быково болото в Зеленограде
В Зеленограде лось попал в благоустроенный водоем — пруд Быково болото в 1-м микрорайоне. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил осведомленный источник. По его словам, на место приехали спасатели и стали помогать животному выбраться.
В итоге лось вылез из пруда и направился в сторону Панфиловского проспекта. В целях безопасности дорогу перекрывали, добавил собеседник агентства. Таким образом, по данным источника, животное самостоятельно покинуло водоем при содействии спасателей, а движение на участке временно ограничивали.