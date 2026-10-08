Медведи идут в города: почему в Сибири участились встречи с хищниками?

Ученый Кохонов: слабый урожай кедрового ореха усилил выход медведей к людям

Общество

В Томской области и других регионах Сибири участились случаи выхода медведей к населенным пунктам. Ученый Биологического института ТГУ Евгений Кохонов связывает это с комплексом причин: ростом численности хищников, нехваткой естественного корма, лесными пожарами, близостью свалок и изменениями в организации охоты, передает «МК в Томске».

По данным весеннего учета, в регионе около 11 тысяч медведей, только за 2025 год популяция выросла на 912 особей. За 25 лет численность увеличилась с 2,9–5,3 тысячи до 9,2–11,2 тысячи.

Кохонов отметил, что высокая численность сама по себе не обязательно ведет к конфликтам. Одна из главных причин — нехватка корма: в 2026 году слабый урожай кедрового ореха, ягод и грибов. Это критично в конце лета и осенью, когда медведям нужно накопить жир. Недостаток корма усиливает конкуренцию: сильные самцы занимают лучшие участки, а молодые и ослабленные идут к дорогам, дачам и населенным пунктам. Дополнительный источник пищи — свалки, запах отходов привлекает медведей издалека. Привыкая к легкому корму, звери теряют осторожность, заходят во дворы, нападают на собак и скот, а человека начинают воспринимать как препятствие к еде.

На перемещение повлияли лесные пожары, уничтожающие места обитания, и вырубка. Еще один фактор — изменения в регулировании охоты: медведь лицензионный вид, но правила изменились, сроки сократились, запрещена добыча в берлоге. Лимиты выбираются на 20–30%, иногда до 50–60%. Экономическая привлекательность промысла упала: затраты на технику, топливо, снаряжение, пошлины, а спрос на шкуры исчез. Мясо нельзя есть из-за риска трихинеллеза.

В Томской области резко выросло число решений о регулировании численности: на 23 сентября выдано 130 решений примерно на 200 животных, за весь 2025 год — 29. С августа зарегистрировано пять нападений медведей на людей, три со смертельным исходом.

Кохонов считает, что рост встреч связан не с изменением поведения медведей, а с одновременным действием нескольких факторов. Жителям таежных районов он рекомендует не оставлять пищевые отходы у домов и ликвидировать свалки. В лесу следует обозначать свое присутствие — разговаривать, петь, стучать палкой по деревьям. При неожиданной встрече нельзя убегать: медведь может развивать скорость до 60 км/ч.

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