Не открывайте рабочий чат в метро: психолог объяснила, как победить утреннюю апатию

Психолог Денисова-Мельникова: не проверяйте рабочие чаты в транспорте

Общество

Клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова рассказала «Абзацу», как защититься от утренней апатии по дороге в офис. По её словам, не стоит превращать дорогу в продолжение работы: необязательно уже в метро читать рабочую почту и отвечать на сообщения.

Иногда лучше включить музыку, аудиокнигу или дать мозгу немного побыть без задач. Также полезно вернуть себе хотя бы маленькое ощущение выбора — например, выйти на 10 минут раньше и пройти часть пути пешком или выбрать менее перегруженный маршрут. Даже небольшие изменения, отметила эксперт, снижают чувство беспомощности и апатии.

Собеседница подчеркнула, что важно по возможности высыпаться. Если человек встаёт в шесть утра, чтобы добраться до офиса, но продолжает ложиться после полуночи, никакой бодрый плейлист проблему не решит. В заключение она добавила, что можно придумать небольшой приятный ритуал именно для утра: хороший кофе, любимую музыку, интересную книгу или прогулку от метро до офиса. По словам психолога, задача не в том, чтобы полюбить пробки или загруженное метро, а в том, чтобы поездка перестала состоять исключительно из раздражения.

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