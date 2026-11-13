«Не расписание событий»: священник Иванов объяснил, что скрывается за «четвертым пророчеством»

Протоиерей Русской православной церкви Сергий Иванов объяснил, что подразумевают под «четвертым пророчеством», которое связывают с ожиданием конца времен, и рассказал о богословском отношении к апокалиптическим предсказаниям. Об этом пишет ИА « Кулик ».

По словам священнослужителя, церковь с осторожностью подходит к толкованию таких текстов: содержащиеся в Библии образы сложны и не предполагают буквального прочтения. Пророчества о завершении времен, подчеркнул Иванов, не служат точным «расписанием» событий — их смысл в напоминании о необходимости духовной бдительности.

При этом выражение «четвертое пророчество» не закреплено как общепринятый термин православной традиции: такое обозначение встречается в популярной литературе и используется для группы предсказаний. Иванов напомнил слова Господа в Евангелии от Матфея о том, что о том дне не знает никто, кроме «Отца Моего одного». Священник отметил, что церковь не избегает пророческих текстов и регулярно включает их в богослужения: знакомство с ними не должно становиться поводом для страха, но может побудить человека задуматься.