«Не расписание событий»: священник Иванов объяснил, что скрывается за «четвертым пророчеством»

Протоиерей Иванов: «четвертое пророчество» — не термин православной традиции

Общество

Протоиерей Русской православной церкви Сергий Иванов объяснил, что подразумевают под «четвертым пророчеством», которое связывают с ожиданием конца времен, и рассказал о богословском отношении к апокалиптическим предсказаниям. Об этом пишет ИА «Кулик».

По словам священнослужителя, церковь с осторожностью подходит к толкованию таких текстов: содержащиеся в Библии образы сложны и не предполагают буквального прочтения. Пророчества о завершении времен, подчеркнул Иванов, не служат точным «расписанием» событий — их смысл в напоминании о необходимости духовной бдительности.

При этом выражение «четвертое пророчество» не закреплено как общепринятый термин православной традиции: такое обозначение встречается в популярной литературе и используется для группы предсказаний. Иванов напомнил слова Господа в Евангелии от Матфея о том, что о том дне не знает никто, кроме «Отца Моего одного». Священник отметил, что церковь не избегает пророческих текстов и регулярно включает их в богослужения: знакомство с ними не должно становиться поводом для страха, но может побудить человека задуматься.

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