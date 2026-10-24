Нефтяное пятно у берегов ОАЭ: почему пляжи закрыли, а россияне не отменяют туры

В ОАЭ после разлива нефти закрыли часть пляжей, однако российские туристы не спешат отказываться от отдыха. Власти страны начали локализовывать пятно, чтобы ограничить воздействие на окружающую среду. Директор Центра морских научных исследований Шарджи Стив Уиддикомб считает, что ущерб экосистеме неизбежен, но оценить его масштабы пока невозможно.

Умм-эль-Кувейн пользуется небольшим спросом у россиян: на эмират приходится в среднем 0,3–0,5% от общего объёма проданных туров в ОАЭ на осень. Туроператоры предлагают там отдых в шести–восьми отелях бюджетного и среднего сегментов. На пляже Аль-Хамрия в Шардже гостиниц нет. По данным АТОР, туроператоры — члены ассоциации переселяют туристов из отелей Умм-эль-Кувейна в соседние эмираты, где купание возможно, но речь идёт о незначительном количестве клиентов. Разлив нефти не повлиял на спрос на отдых в ОАЭ среди россиян: туроператоры продолжают взаимодействовать с властями и следить за ситуацией. По информации АТОР, специальные службы ОАЭ незамедлительно начали операции по сдерживанию пятна, установке боновых заграждений, очистке и восстановлению загрязнённых береговых территорий. Ситуация находится под контролем профильных ведомств, которые продолжат информировать туроператоров о ходе работ и сроках открытия пляжей. Нефтяное пятно движется в сторону островов Синия и Хор-эль-Бейда, где находятся коралловые рифы, заросли морских трав и солончаковые болота, а также обитают зелёные черепахи и находящийся под угрозой исчезновения скат халави. Как отмечает Би-би-си, разливы нефти могут приводить к гибели морских животных и нарушать их способность к размножению.

Туроператоры рекомендуют туристам, планирующим отдых в ОАЭ, уточнять информацию о состоянии пляжей перед поездкой и следить за официальными сообщениями властей.