«Незнание законов не освобождает»: почему общественница требует отменить концерт Крида на «Газпром Арене»

Общественница Герлах: требую отменить концерт Крида на «Газпром Арене»

Общество

Экс-следователь СКР, общественница Екатерина Герлах потребовала отменить концерт Егора Крида на «Газпром Арене» в Петербурге после скандала с лонгсливом по мотивам фильма «Иди и смотри». В беседе с «Абзацем» она заявила, что артиста должна постичь та же участь, что и американского рэпера Канье Уэста.

Герлах сообщила, что уже направила обращение в региональную прокуратуру с просьбой не допустить появления музыканта на сцене площадки. По ее мнению, извинения Крида после инцидента не должны стать основанием для допуска певца к аудитории. Общественница отметила, что Крид, оправдавшись незнанием истории страны и советской киноклассики, спокойно анонсировал концерт в Петербурге на той же «Газпром Арене». Она напомнила, что оттуда в свое время выгнали Канье Уэста за симпатию к нацизму, и назвала логичным не позволить и Криду выступать на этой площадке.

Герлах подчеркнула, что незнание законов не освобождает от ответственности, а своим объяснением артист сделал себе только хуже. Правозащитница также заявила, что отношение Крида к истории и культуре страны должно стать поводом для его «глобальной отмены» и приостановки продажи билетов на выступления. По ее словам, такая мера помогла бы поддержать курс на национальное самосознание и стала бы примером для других публичных людей.

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