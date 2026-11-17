Гастрольный тур Ани Лорак, стартующий 22 ноября, может принести организаторам выручку свыше ₽42 млн только по итогам первых четырех концертов в России. Такой прогноз основан на оценках экспертов концертной индустрии, учитывающих стоимость билетов и вместимость площадок, передает портал Super.ru .

Маршрут артистки охватывает девять городов: выступления запланированы в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Воронеже и Иваново, а также в белорусских городах (Брест, Гродно, Минск, Гомель) и Ташкенте. Завершится тур 19 декабря. Специалисты отмечают, что указанные ₽42 млн представляют собой лишь часть общего дохода, так как показы в других населенных пунктах существенно увеличат итоговую сумму.

Подобные финансовые показатели демонстрируют не только высокий уровень зрительского интереса к певице, но и сложность логистической организации процесса. В расчет стоимости шоу заложены расходы на аренду площадок, гонорары техническому персоналу, маркетинговые кампании и транспортное обеспечение. Новый проект позиционируется как масштабное событие, требующее слаженной работы всей команды — от звукорежиссеров до билетных операторов.