Авиакомпания S7 Airlines запустила масштабную распродажу билетов на зимний сезон. В период с 18 по 19 ноября пассажиры могут приобрести авиабилеты по всей маршрутной сети перевозчика со скидками до 50%. Главное условие акции — оформление перелета в обе стороны в рамках одного бронирования. Минимальная дата вылета для таких тарифов начинается с 23 ноября.

Аналитики портала TourDom.ru изучили доступные предложения и выяснили, что выгодные цены отсутствуют на периоды новогодних каникул и других государственных праздников. Однако для путешествий в будние дни существуют привлекательные варианты. Например, из Иркутска в Пекин в конце ноября можно улететь за ₽6000 в одну сторону (без багажа), а стоимость билета туда-обратно составит ₽12 500. При необходимости провоза чемоданов цена round trip возрастает до ₽19 800. Ночные рейсы обходятся дешевле, тогда как более удобные дневные стыковки потребуют дополнительных расходов минимум в ₽5000.

Из Новосибирска в столицу Китая в середине декабря добраться без багажа можно за ₽16 000, с багажом — за ₽26 000. Маршрут из Владивостока в Гуанчжоу в декабре обойдется в ₽12 000 и ₽21 500 соответственно. На популярном направлении в Таиланд скидки менее заметны: после новогодних праздников перелет на Пхукет в обе стороны доступен от ₽42 500 (без багажа) или ₽61 000 (с багажом). ‎На внутренних линиях, в частности на маршруте Москва — Сочи, конкуренция между перевозчиками позволяет найти еще более низкие цены. Во второй половине декабря билет на горнолыжный курорт без багажа стоит от ₽6800. Тарифы других авиакомпаний на этом направлении, даже включая только ручную кладь, традиционно выше предложений S7.