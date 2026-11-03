Пенсии за ноябрь придут досрочно и автоматически: кому и когда ждать деньги

Выплата всех видов пенсий в ноябре пройдет досрочно, средства поступят автоматически. Об этом ТАСС сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, досрочная выплата распространяется на все виды пенсий — страховые, социальные и накопительные, по старости и по инвалидности. Средства приходят автоматически, и пенсионерам не нужно никуда обращаться для этого.