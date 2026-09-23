Медведи идут к людям: специалисты назвали главные причины

РИА Новости: в Сибири и на Дальнем Востоке медведи стали чаще выходить к людям

Общество

Выходы медведей к населенным пунктам в Сибири и на Дальнем Востоке участились из-за нехватки естественного корма, лесных пожаров и доступности пищи возле человека. Об этом сообщили профильные ведомства регионов, передают РИА Новости.

В Томской области этой осенью сообщения о появлении медведей рядом с людьми поступают практически из всех районов. В департаменте охотничьего и рыбного хозяйства региона связывают ситуацию с лесными пожарами, а также недостатком ягод и орехов в тайге.

Похожая ситуация наблюдается в Кемеровской области. По словам министра лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгения Бойко, в область в поисках пищи мигрируют медведи в том числе из соседних территорий.

На поведение животных повлияли неурожай ягод и кедрового ореха, а также лесные пожары в соседних регионах. Из-за сокращения доступного корма медведи вынуждены искать альтернативные источники пропитания.

На Сахалине дополнительным фактором становятся несанкционированные свалки, открытые контейнерные площадки и оставленные продукты. В профильном агентстве также отметили слабый подход лососевых и неурожай кедрового стланика.

Таким образом, специалисты связывают участившиеся выходы медведей к людям сразу с несколькими факторами — сокращением кормовой базы в тайге и наличием легкодоступной пищи вблизи населенных пунктов.

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