Священник Максим Портнов объяснил, как православная традиция относится к нецензурной лексике. По его словам, сквернословие считается грехом и наносит духовный вред человеку. Как пишет ИА «Кулик», священнослужитель назвал мат кощунством, богохульством и надругательством над святынями. Он отметил, что нецензурная брань противопоставлена молитве, которая помогает сохранять связь с Богом.