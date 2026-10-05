Почему мат — это грех? Священник объяснил, чем опасна нецензурная брань

Священник Портнов: нецензурная брань — грех и кощунство над святынями

Общество

Священник Максим Портнов объяснил, как православная традиция относится к нецензурной лексике. По его словам, сквернословие считается грехом и наносит духовный вред человеку. Как пишет ИА «Кулик», священнослужитель назвал мат кощунством, богохульством и надругательством над святынями. Он отметил, что нецензурная брань противопоставлена молитве, которая помогает сохранять связь с Богом.

Портнов также заявил, что постоянное употребление мата нарушает внутреннюю духовную гармонию и приучает человека к грубым и пошлым выражениям. В материале отмечается, что в России исторически существовало строгое отношение к нецензурной брани: в XVII веке за подобные выражения могли назначить штраф или уголовное наказание.

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