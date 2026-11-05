Россиянин выжил после схатки с агрессивным медведем в лесу

В Пермском крае дикий медведь совершил нападение на человека в лесу возле поселка Койва. Об этом сообщают Новости Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел в окрестностях Горнозаводска. Пострадавшему удалось выжить после схватки с хищником, сейчас он находится под наблюдением медиков, которые оценивают его состояние как удовлетворительное.

В связи с происшествием местные власти настоятельно призывают граждан воздержаться от походов в леса этого района. Специалисты напоминают элементарные правила безопасности: при неожиданной встрече с медведем ни в коем случае нельзя поворачиваться к нему спиной и бежать — следует плавно отступать назад, держа зверя в поле зрения.