С 20 сентября в водоемах Среднего Урала введены ограничения: что важно знать рыбакам?

Росрыболовство: в Свердловской области начался осенний нерестовый период

Общество

В Свердловской области начался осенний нерестовый период, в связи с чем вводятся сезонные ограничения на вылов отдельных видов рыбы. Как сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству, с 20 сентября по 20 ноября запрещена добыча сига в озере Таватуй.

С 20 октября по 15 ноября на всей территории региона нельзя ловить сибирского хариуса. С 15 октября по 10 декабря действует запрет на вылов рипуса в Нижне-Качканарском водохранилище на реке Выя (Туринской). Кроме того, с 1 ноября по 1 мая запрещается добыча водных биоресурсов на зимовальных ямах, перечень которых установлен Правилами рыболовства № 646.

При этом любительская рыбалка разрешена одной донной или поплавочной удочкой, а также спиннингом с берега. Общее число крючков на снастях у одного человека не должно превышать двух. Отдел рыбоохраны напоминает: нельзя добывать молодых особей, которые в свежем виде меньше промыслового размера. Независимо от сезона запрещён вылов осетра сибирского, нельмы, тайменя, обыкновенного подкаменщика, стерляди и хариуса европейского. За нарушение правил в нерестовый период предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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