Шины на 3–4 года: автоэксперт Попов объяснил, когда резина становится смертельно опасной

Автоэксперт Попов: шины рассчитаны на 3–4 года, но грибок разрушает резину

Общество

Автоэксперт Дмитрий Попов в беседе с «Татар-информом» заявил, что шины рассчитаны на 3–4 года эксплуатации. По его словам, срок службы резины во многом зависит от интенсивности использования автомобиля. Попов пояснил, что при отсутствии смазывания и минеральных масел резина деструктурируется, ее начинает «есть» грибок.

Например, покрышки десятилетней давности, скорее всего, уже покрылись трещинами и осыпаются — они стареют просто от возраста, поэтому ездить на них нельзя. Эксперт отметил, что при ежегодном пробеге 20–30 тыс. км примерно 7–10 тыс. приходится на зиму. За четыре года общий пробег машины может составить порядка 30–40 тыс. км.

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