Русская церковь положительно отнесется к поддержке государства в вопросе введения штатной должности священника в российских больницах. Об этом ТАСС сообщил управляющий делами Московской патриархии, заместитель главы ВРНС митрополит Воскресенский Григорий.

Церковь готовит священнослужителей для работы в больницах, поскольку не каждый священник может там служить, пояснил митрополит. Если государство увидит в этом пользу и окажет помощь, Церковь будет только благодарна. Так он ответил на вопрос, стоит ли вводить в крупных клиниках штатную должность священника по запросу пациентов.

По словам Григория, во многих российских больницах есть домовые храмы, где служат православные священники и регулярно проходят богослужения. Священнослужители при больницах окормляют пациентов, беседуют с ними и оказывают духовную поддержку.