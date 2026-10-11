Симоньян вручила премию Кеосаяна пенсионеру-герою, спасшего детей

Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила , что премию Тиграна Кеосаяна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре. Мужчина героически спас двух девочек во время пожара, рискуя жизнью.

В Telegram Симоньян рассказала, что миллион рублей от Тиграна достался Игорю Вольштейну. Во время возгорания в квартире этажом выше он через соседский балкон вытащил двух сестер. Старшей из них десять лет: сначала она передала Игорю младшую, а затем перебралась сама.

Отмечается, что Вольштейн пытался спасти и остальных, но вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В огне погибли четверо детей и их мама.

Симоньян назвала произошедшее страшной трагедией и поблагодарила Игоря за две спасенные жизни. Она подчеркнула, что именно таких людей — рискующих собой ради других — и награждают премией имени Тиграна.

Награду учредила сама главный редактор RT. По ее словам, ₽1 млн она вручает простым людям, которые спасают других, не жалея себя.