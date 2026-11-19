Командир экипажа авиакомпании S7 отстранен от полетов после инцидента с вылетом самолета Embraer 170 из Братска в Иркутск без проведения противообледенительной обработки. Происшествие случилось 9 ноября на рейсе S7-6444, передает « ТурДом ».

Поводом для служебного расследования стало видео, снятое одним из пассажиров. На кадрах видно, что перед взлетом крылья лайнера были покрыты снегом и льдом, который начал сходить только во время разбега по взлетно-посадочной полосе. Метеоданные подтверждают, что в тот момент в аэропорту Братска шел снег при температуре около −1 °C, что требует обязательной обработки воздушного судна.

По информации источников, знакомых с ситуацией, в аэропорту возникли технические сложности с предоставлением деайсера (противообледенительной жидкости). Командир, осмотрев крыло и не обнаружив на нем явного льда, принял решение выполнить вылет без обработки. Авиакомпания уже начала внутреннюю проверку, на время которой весь экипаж рейса отстранен от работы.