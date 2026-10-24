«Сохранить» вместо «прочитать»: почему мы копим картинки, к которым никогда не возвращаемся

Психолог Янко: привычка сохранять картинки создает иллюзию накопления знаний

Общество

Привычка сохранять картинки и публикации из интернета может создавать иллюзию накопления знаний и контроля над информацией. Об этом рассказал психолог Евгений Янко, сообщает ТАСС. По словам специалиста, пользователи часто не возвращаются к сохраненным материалам.

Нажатие кнопки «Сохранить» приносит человеку удовлетворение и помогает снизить тревогу из-за страха упустить что-то важное. Со временем такое поведение может превратиться в компульсивное накопление цифрового контента, когда сам процесс сохранения становится важнее дальнейшего использования. Дополнительную роль играют алгоритмы социальных сетей: они подстраивают ленту под интересы пользователя и закрепляют привычку сохранять публикации. Как отметил Янко, невозможность сохранить понравившийся материал иногда вызывает сожаление и чувство упущенной возможности. В отдельных случаях наблюдаются импульсивность, эмоциональная нестабильность и нарушения сна. Однако сами по себе такие проявления не свидетельствуют о психическом расстройстве.

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