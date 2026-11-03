Спячка под вопросом: почему медведи в Тюменской области могут не уснуть до декабря

В Тюменской области медведи могут отправиться в спячку не раньше декабря: условий для этого пока нет, а долгосрочный прогноз до конца ноября вызывают опасения. Об этом « Нашему городу » рассказал эколог Виктор Климович.

По его словам, устойчивого мороза и уверенного снега не ожидается, температура будет колебаться от −1 до +1 градуса, и при таких условиях биологические часы у зверя попросту не сработают. Триггером для прекращения активности может стать стабильная минусовая температура на протяжении нескольких дней, однако и это не дает стопроцентной гарантии, что медвежья угроза минует регион.

Эколог предупредил, что в ближайшие две недели ситуация может обостриться: остатки пищи в лесах к ноябрю окончательно иссякли, и инстинкты гонят медведей туда, где еда есть, — к свалкам и поселкам. Более того, тюменцам стоит быть готовыми к тому, что часть популяции вообще не уйдет в спячку: такое бывает, если зверь не успевает достаточно зажироваться. Тогда медведь продолжит бодрствовать зимой и станет шатуном — такие животные еще более агрессивны и опасны.