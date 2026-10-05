«Сумерки» снова в топе: почему молодежь романтизирует вампиров спустя 18 лет?

Продюсер Рудченко: «Сумерки» завирусились в TikTok и вернулись в прокат

Общество

Фильм «Сумерки» вновь обрел широкую популярность среди российской молодежи благодаря вирусному распространению образа главного героя в соцсетях. Таким мнением с «Абзацем» поделился музыкальный продюсер и критик Павел Рудченко. По его словам, в интернете сформировался масштабный запрос на эстетику картины, на который оперативно отреагировали прокатчики.

Именно сетевая активность молодежи и тиражирование привлекательного образа главного героя обеспечили ленте многомиллионные сборы спустя 18 лет после премьеры.

Рудченко считает, что вторая волна популярности возникла прежде всего благодаря молодежи, которая «завирусила» фильм и образ красавчика-вампира в TikTok. Это увидели производители картины и сделали акцент на том, что популярно. Продюсер отметил, что интерес к вампирской тематике в кино сохраняется постоянно, однако современные хорроры часто показывают таких персонажей пугающими, тогда как зрители соскучились по красивой и романтичной истории. По его мнению, именно такую историю с красивыми героями смогли рассказать в саге «Сумерки», и молодежь романтизирует таких вампиров.

«Сумерки» стали самым кассовым фильмом сентября в России. Лента, вышедшая в повторный прокат 17 сентября, собрала свыше ₽340 млн. Это первый случай с 2015 года, когда лидером кинопоказов стала не новинка, а старая картина.

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