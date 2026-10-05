В Калужской области отменяют «чет/нечет»: что изменится для водителей с 6 октября?
Губернатор Шапша: в Калужской области отменят систему заправки «чет/нечет»
В Калужской области с 6 октября отменят систему заправки «чет/нечет». Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша. По его словам, решение принято после увеличения поставок бензина в регион. Глава области отметил, что очереди на АЗС значительно сократились.
При этом после отмены системы заправлять автомобили и приобретать топливо в канистры можно будет только в пределах лимитов, установленных на конкретных автозаправочных станциях. Ограничения действовали в регионе с 23 сентября. Их вводили для стабилизации ситуации с поставками бензина и снижения нагрузки на АЗС.