«Волна популярности не держится вечно»: продюсер объяснил, почему Кадышева снова теряет в цене

Падение стоимости выступлений Надежды Кадышевой объясняется охлаждением интереса аудитории к артистке. Таким мнением с « Абзацем » поделился продюсер Павел Рудченко. По его словам, то, что происходит с певицей, вполне ожидаемо: волна популярности не держится вечно, и сейчас на рынке наступает определенное остывание в отношении этой персоны.

Рудченко отметил, что Кадышева уходит из стримов, мемность сейчас практически не встречается, и вторая волна популярности закончилась — исходя из этого падает и ценник, и востребованность артистки.

Собеседник добавил, что интенсивный график концертов давался певице тяжело. По прогнозам Рудченко, стоимость выступлений даже с указанных в СМИ ₽10 млн может опуститься еще ниже, а число мероприятий закономерно сократится. В результате артистка постепенно вернется к обычному ритму, который был у нее до второй волны востребованности. Таким образом, по мнению продюсера, речь идет не о разовом снижении, а о возвращении к прежнему уровню активности после периода повышенного интереса.