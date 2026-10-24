«Волшебной пилюли не существует»: гериатр Павлова объяснила, что на самом деле укрепляет сосуды

Врач Павлова назвала движение лучшей поддержкой для эластичности сосудов

Общество

Волшебной таблетки для сосудов не существует, поскольку сосудистая стенка — это ткань, и ее эластичность напрямую зависит от образа жизни. Об этом NEWS.ru заявила врач общей практики, гериатр Елена Павлова. По словам специалиста, лучшая поддержка для сосудов — движение: аэробные нагрузки заставляют их ритмично расширяться и способствуют выработке оксида азота.

Внутренний слой сосудов, эндотелий, остается здоровым при регулярной физической активности. В рационе должна присутствовать жирная рыба как источник омега-3. Цитрусовые и черная смородина дают биофлавоноиды с витамином С, которые участвуют в синтезе коллагена. Павлова предупредила, что трансжиры и избыток соли делают стенки сосудов хрупкими. Курение врач назвала главным фактором, который вредит артериям и способствует развитию атеросклероза. Для профилактики важно контролировать артериальное давление, уровень воспаления и глюкозы. Специалист также рекомендовала отказаться от трансжиров и соленой пищи. Таким образом, по словам Павловой, здоровье сосудов складывается из физической активности, сбалансированного питания и контроля ключевых показателей, а не из одной «чудо-пилюли».

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