Реальное число зараженных оспой обезьян в России может быть в десятки раз больше официально выявленных восьми случаев. Об этом Агентству городских новостей « Москва » заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков.

По его словам, инфицированные уже находятся в стране, но выявлено лишь небольшое число, поскольку заболевание связано с передачей половым путем. Многие люди стесняются обращаться к врачам, переболевают дома и пережидают высыпания, поэтому реальная цифра может быть значительно выше — не драматичной, но в десятки раз больше восьми случаев.

Волчков подчеркнул, что это еще не говорит об эпидемии, однако количество заболевших будет расти. Он предположил, что через год-два это будут уже не единичные случаи, а десятки, затем сотни и тысячи, с кинетикой, схожей с ВИЧ, который также преимущественно передается половым путем. По словам вирусолога, методы профилактики оспы обезьян совпадают с базовыми принципами защиты от ВИЧ: верность партнеру и защищенный половой акт.