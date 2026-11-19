«Врач разрешил»: Лерчек показала синяки на губах и объяснила, почему решилась на уколы вопреки прежнему запрету
Блогер Лерчек объяснила появление синяков на губах во время прямого эфира
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подтвердила, что недавно сделала инъекции для увеличения губ. Во время прямого эфира она объяснила появление синяков на лице тем, что косметолог проводил процедуру у нее дома накануне запланированной поездки в Китай.
Подписчики обратили внимание на следы косметического вмешательства и выразили недоумение, поскольку ранее звезда заявляла об отказе от подобных манипуляций, особенно на фоне проходящего лечения. Однако Чекалина заверила аудиторию, что действует исключительно с разрешения своего лечащего врача.
«Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы», — пояснила она. Блогер
Блогер признала, что со стороны решение заняться внешностью в такой период может выглядеть неоднозначно, но настаивает на том, что предварительно получила все необходимые медицинские одобрения.