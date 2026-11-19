Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) подтвердила, что недавно сделала инъекции для увеличения губ. Во время прямого эфира она объяснила появление синяков на лице тем, что косметолог проводил процедуру у нее дома накануне запланированной поездки в Китай.

Подписчики обратили внимание на следы косметического вмешательства и выразили недоумение, поскольку ранее звезда заявляла об отказе от подобных манипуляций, особенно на фоне проходящего лечения. Однако Чекалина заверила аудиторию, что действует исключительно с разрешения своего лечащего врача.

«Да, у меня синяки на губах, потому что ко мне приходила моя знакомая. Я очень долго не делала такие процедуры. Тут мне врач разрешил, и я подколола губы», — пояснила она. Блогер

Блогер признала, что со стороны решение заняться внешностью в такой период может выглядеть неоднозначно, но настаивает на том, что предварительно получила все необходимые медицинские одобрения.