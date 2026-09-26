Заправиться и поесть в одном месте: что изменится для водителей на трассах?

Минтранс предложил разрешить мобильные кафе и заправки на площадках отдыха, а также объединять объекты сервиса в одну зону с общим съездом с трассы. Законопроект внесен в Госдуму, сообщает « Парламентская газета ».

Член Общественного совета при Минтрансе Валерий Машков отметил, что для бизнеса это дополнительные возможности, а для водителей — более доступный сервис в пути. При этом он подчеркнул, что размещение таких объектов будет осуществляться с учетом требований безопасности.

Документ закрепляет понятия «мобильный объект дорожного сервиса» (автолавки, автоприцепы, автоцистерны) и «многофункциональная зона дорожного сервиса». Последняя позволит объединять кафе, заправку, магазин, СТО, гостиницу или кемпинг в одну зону с общим съездом. К объектам дорожного сервиса отнесут только те, что находятся в полосе отвода или придорожной полосе и имеют прямой доступ к дороге.

По мнению экспертов, изменения преследуют две цели: сделать дороги безопаснее и поддержать бизнес. Меньше съездов — меньше пересечений с потоком машин, а значит, ниже риск аварий. Предпринимателям не придется вкладываться в капитальное строительство и прокладывать отдельные подъездные пути — это особенно важно для малого и среднего бизнеса.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратил внимание, что отсутствие четких определений в нормативной базе создает правовую неопределенность. Например, при проверке Роспотребнадзора владелец мобильного пункта питания может заявить, что это транспортное средство. Или наоборот — припаркованный без номеров автомобиль пытаются оштрафовать, а владелец доказывает, что это кафе. Законопроект должен устранить эти пробелы.