Вейпы, флюорография и «чистая» наследственность: врач развенчала главные заблуждения о раке легких

Врач Дьячкова: наследственность — лишь один из факторов риска рака легких

Общество

Рак легких остается одной из главных причин смертности от онкозаболеваний, а многие распространенные представления о нем не соответствуют действительности. Главный областной специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Кузбасса Наталья Дьячкова развенчала пять основных мифов, передает kuzbass.aif.ru.

Первый — будто отсутствие кашля и одышки гарантирует здоровье легких: на ранних этапах болезнь нередко никак себя не проявляет, а первыми сигналами могут быть слабость, температура 37–38 °C и головокружения.

Второй миф касается вейпов и «легких» сигарет: любые никотинсодержащие продукты — и продукты горения, и вдыхаемые аэрозоли — вредят дыхательной системе, а риск онкологии остается серьезным. Третий миф — что флюорография сразу покажет рак: она подходит для массового обследования, но не всегда видит совсем небольшие изменения, тогда как для групп риска «золотым стандартом» считается низкодозовая компьютерная томография, выявляющая очаги 1–2 мм и снижающая смертность примерно на 20%.

Четвертый миф — будто при «чистой» наследственности болезнь не грозит: не менее важны курение, вредные условия труда, хронические заболевания дыхательной системы и загрязненный воздух. Пятый миф — что найденные на КТ изменения обязательно означают рак: нередко это рубцовые ткани или кальцинаты, и врач назначает наблюдение. Мужчины болеют раком легких в шесть раз чаще женщин, но на начальной стадии болезнь в 80% случаев лечится.

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