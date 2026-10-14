Вейпы под запретом: Саратовская область вводит штрафы до ₽400 тысяч

Саратовская областная дума одобрила введение штрафов за незаконную продажу вейпов. Запрет на продажу устройств и жидкостей к ним планируют ввести с 1 марта 2027 года на пять лет.

Сегодня, 14 октября, на заседании комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Саратовской областной думы депутаты поддержали инициативу. Должностные лица за нарушение запрета могут заплатить от ₽40 до ₽50 тысяч, юридические — от ₽300 до ₽400 тысяч. Авторы законопроекта считают, что такие меры помогут защитить граждан от негативного воздействия продукции, содержащей никотин.